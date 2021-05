Depuis hier, circuler dans Turin n’est pas une sinécure. Ils ont fermé des routes et mis en place des déviations."

Maria ne se plaint pas. Elle constate. Le petit havre de paix dans lequel elle accueille quelques voyageurs en quête d’air frais et de campagne à quarante-cinq minutes du centre de la ville piémontaise la tient à l’écart du Giro.

Remco Evenepoel sent, lui, l’adrénaline monter au fil des jours. Et il ne veut rien laisser au hasard. C’est pourquoi il a reconnu, dès mardi, l’étape qui empruntera les sentiers graveleux des Strade Bianche, le 19 mai prochain. "Certains favoris peuvent y perdre des plumes. Il faudra être vigilant", dit-il.

Avec son équipier et leader proclamé, Joao Almeida, ils ont prévu de ne pas reconnaître le contre-la-montre de samedi avant le jour même. En attendant, il fait tourner un peu les jambes pour garder le rythme et prend du repos dans un hôtel on ne peut plus discret. Un logement que les Deceuninck-Quick Step partagent avec deux autres équipes, les Trek-Segafredo de Vincenzo Nibali et les gars d’Intermarché - Wanty Gobert, ainsi que certains membres des forces de l’ordre déployées pour la course. Les formations ne s’y croisent, pour ainsi dire, pas et mangent dans des salles séparées.

Ce logement se situe au bord de l’autoroute dans la localité de Beinasco, à vingt kilomètres au sud de Turin. "À l’exception de quatre pensionnés qui prennent un café à la station d’essence voisine, nous ne croisons personne", nous dévoile-t-on de l’intérieur.

De toute façon, les éventuels curieux seraient refoulés à l’entrée de l’hôtel. C’est que le Giro est à huis clos.