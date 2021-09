Il a baissé la tête et frappé son guidon. De rage. Alors que les spectateurs italiens étaient dans le même état de transe que Sonny Colbrelli, le quatrième champion d’Europe italien d’affilée (!), il était tout à sa déception. Il faut dire qu’il était sans doute le plus fort. Dans la foulée d’une course parfaitement menée par ses équipiers, dont Campenaerts surpuissant et un Hermans excellent, Remco Evenepoel était sorti, comme il l’avait prévu, quand la route s’était élevée. Cela lui avait permis d’écarter pour de bon des gros clients, comme Tadej Pogacar. Seuls Benoît Cosnefroy et, surtout, Sonny Colbrelli furent capables de prendre sa roue.



(...)