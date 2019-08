Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a remporté dimanche soir, au lendemain de sa victoire à la Clasica San Sebastian, le criterium derrière derny de Putte.

Le Belge, âgé de 19 ans à peine, a devancé ses compatriotes Laurens De Plus et Xandro Meurisse. Toon Aerts et Frederik Backaert ont complété le top-5.

. Résultats (15 partants): 1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) 2. Laurens De Plus 3. Xandro Meurisse 4. Toon Aerts; 5. Frederik Backaert; 6. Laurens De Vreese; 7. Maikel Zijlaard (P-B); 8. Laurens Sweeck; 9. Jens Adams; 10. Maxim Van Den Broeck; 11. David Boucher; 12. Floris De Tier; 13. Robin Verbestel; 14. Jarne Castermans; 15. Jeff Peelaers.