Vainqueur de l’épreuve portugaise en 2020, le Brabançon y revient pour la jouer la gagne sur son premier objectif de la saison.

Plutôt adepte du discours direct et allergique à la langue de bois, Remco Evenepoel avait dressé une liste claire des priorités de son début de saison dès le matin de sa reprise sur le Tour de Valence, le 2 février. "Si je ne gagne pas pour ma première course de l’année, je n’en serai pas malade, avait alors soufflé le coureur de chez Quick-Step Alpha Vinyl, finalement second derrière Vlasov. Il s’agit d’une rentrée et je suis davantage focalisé sur le Tour d’Algarve."

Deux semaines plus tard, sur les rives de l’Arade de Portimao où l’équipe de Patrick Lefevere a installé ses quartiers pour la durée de l’épreuve portugaise (1re étape promise au sprint ce mercredi et conclusion dimanche au sommet de Malhao), le Brabançon semblait déjà chercher au bout de l’horizon azur (21°C en milieu d’après -midi) les contours d’un maillot jaune qu’il avait ramené dans ses valises en 2020. "J’ai plein de bons souvenirs en Algarve et quand on revient sur une course que l’on a déjà disputée ou que l’on a déjà remportée, on a toujours envie de faire encore mieux ou au moins aussi bien", souriait le prodige de Schepdaal.

Vainqueur il y a deux ans de deux étapes et d’un classement général où il avait rejeté son dauphin (Schachmann) à plus de 30 secondes, Evenepoel a le droit de rêver en grand. La preuve.

