On peut difficilement mieux commencer une saison que Remco Evenepoel cette année. Le Brabançon a remporté sa première course, l’étape initiale du récent Tour de Valence. Pour le coureur de Schepdaal, c’est déjà la quatrième saison au plus haut niveau. Evenepoel a fêté son 22e anniversaire le 25 janvier dernier et, bien évidemment, les attentes concernant celui qui s’est hissé après le Tour de Valence au 12e rang du classement mondial sont très hautes.

Après des débuts pleinement réussis en 2019, la progression du Belge a été stoppée net à cause de sa très grave chute lors du Tour de Lombardie. (...)