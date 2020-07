C’est l’heure de la reprise pour Remco Evenepoel. Et le coureur de 20 ans semble prêt à reprendre le fil de son prodigieux début de carrière là où il l’avait laissé au printemps dernier. "Je suis très excité. C’est un peu étrange, j’ai l’impression que c’est la première course de ma carrière. La première étape va être rapide, nerveuse et très dangereuse. Mais ça devrait être intéressant et fun", confesse le Brabançon.

Après avoir couru, et gagné, les Tours de San Juan et d’Algarve en début de saison, le coureur Deceuninck - Quick-Step s’apprête à s’attaquer à une montagne encore plus haute. Avec une adversité d’un calibre nettement supérieur à ce qu’il avait affronté en janvier et en février. "Cela va être une course différente par rapport à San Juan ou le Portugal. Je pense que les courses auxquelles je participe sont de plus en plus difficiles. Je suis ici au départ avec vingt autres coureurs capables de gagner", constate Remco Evenepoel.

