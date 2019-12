Remco Evenepoel est un phénomène comme on en voit rarement, tous sports confondus. Depuis un peu plus d’un an, la Belgique voit en lui le futur Eddy Merckx. Pourtant, le 25 janvier prochain, le coureur de Schepdaal ne fêtera que ses 20 ans. Mais en un an à peine dans le peloton pro, le Brabançon s’est déjà forgé l’un des plus beaux palmarès des coureurs belges en activité. Avec le Tour de Belgique, la Clasica San Sebastian, le titre de champion d’Europe du contre-la-montre et la médaille d’argent - le meilleur résultat de l’histoire pour un coureur belge - sur cette même discipline aux Mondiaux, Evenepoel s’est déjà fait une place parmi les plus grands.

(...)