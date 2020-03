Comme ses collègues, Remco Evenepoel est à l’arrêt et dans l’expectative.

Il s’est exprimé dans le deuxième volet du documentaire « Ik ben Remco » de Het Laatste Nieuws sur les conséquences de la crise du coronavirus.

" Au lieu de courir Tirreno (NdlR : la course italienne finissait mardi), je suis à la maison, je m’entraîne tant bien que mal et j’essaie de ne pas tomber malade. On ne sait pas ce qu’il faut penser de ce virus, ni comment s’entraîner. En fait, nous nous entraînons maintenant comme en hiver, en faisant de l’endurance plutôt que de l’intensif. Le but est que, lorsqu’on pourra recommencer, on ne soit pas sur les genoux. Tout le monde comprend que l’important est de ne pas tomber malade et que, pour le moment, les courses sont secondaires."

Remco Evenepoel aurait dû débuter sur les grands tours à l’occasion du Giro. Or, après son annulation aux dates initiales, on évoque une possibilité que le Tour d’Italie se dispute durant le mois de juin.

"Honnêtement, je ne sais pas si cela s’inscrit encore dans mon programme", dit le Brabançon. "Un Giro en juin peut être difficile à combiner avec une éventuelle participation aux Jeux olympiques. J’aimerais évidemment le disputer, mais si on commence à déplacer des choses dans le programme, tout doit être déplacé."

Il parle là de stage en altitude ou de préparation spécifique pour les contre-la-montre.

Enfin, le vainqueur des Tour de San Juan et d’Algarve se félicite de son excellent début de saison.

"J’ai déjà gagné des courses", sourit-il. "J’ai cinq victoires au compteur, cela me procure un sentiment différent alors que l’on débute cette période difficile."