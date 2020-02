"Holé, holé, holé, holé ! Remco ! Remco ! Remcooo !"

Toute la semaine dernière, l'Argentine a vibré au rythme du Tour de San Juan. Si Alaphilippe, Evenepoel, Sagan et Gaviria étaient les quatre seules véritables têtes d'affiche de la course, c'était bien suffisant pour faire déplacer les foules. D'autant que des coureurs - comme Sagan - ont consacré beaucoup de temps à la promotion de leur sport entre les étapes.Vu qu'il a remporté le classement général un an après avoir fait ses débuts chez les pros sur cette même course, Remco Evenepoel a forcément séduit les Argentins. Et il a franchi un nouveau cap dans leurs coeurs lorsqu'il a pris la peine de dire quelques mots en espagnol, aidé par son téléphone probablement connecté à un traducteur en ligne, pour fêter son sacre. On soulignera au passage un accent plus que correct, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout la langue.Rappelons que le gaillard est déjà trilingue, ce qui n'est pas étranger à sa très belle cote de popularité.