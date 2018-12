Remco Evenepoel : "Garder les pieds sur terre"

Champion de Belgique, d’Europe et du monde, sur route et contre-la-montre, Remco Evenepoel a logiquement devancé Jonathan Sacoor, pourtant lui aussi champion du monde, du 400 m, et… champion d’Europe, du 4x400 m avec les Belgian Tornados, au titre d’Espoir de l’année.

Il est vrai que le Brabançon flamand, né le 25 janvier 2000, à Schepdael, a impressionné lors de chacune de ses victoires cette année. Et, notamment, lors du Mondial où, victime d’une chute en début de course, il dut s’employer pour revenir avant d’attaquer à 38 km de l’arrivée et de s’imposer. "Un moment, la situation fut délicate, mais je n’ai pas douté parce que j’ai pu compter sur mes équipiers, que je remercie encore." Désormais, c’est en tant que professionnel que Remco roulera la saison prochaine, et ce, sous la houlette de Patrick Lefevere. "Je compte sur lui pour me guider, mais je suis déjà curieux de voir ce que ça représente d’être pro. Je suis encore jeune et tout est nouveau pour moi. Mes parents m’aident à garder les pieds sur terre. Après une telle saison, toutes ces victoires, je les remercie pour leur soutien…"