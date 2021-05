Remco Evenepoel ne se cache pas. Il fait le job. À peine la ligne d’arrivée franchie, il a dû satisfaire au contrôle antidopage. Il lui fallut de longues minutes pour remplir son devoir et achever sa première journée sur un grand Tour.

Remco, quel est votre sentiment après cette septième place ?

‘Je ne peux pas me montrer déçu. Je fais un Top 10 dans un chrono très court. On sait que j’aime les plus longues distances. Les gars devant moi pèsent septante kilos ou plus, alors que j’en compte dix de moins. Franchement, ce n’est que du positif...