Remco Evenepoel: "Impatient de faire mes débuts en grand tour, peu importe lequel" Cyclisme N. Ch. Dans un entretien de trente minutes accordé à la presse belge ce lundi, le coureur a fait le point sur son état de forme et ses ambitions. © Belga

Actuellement en Espagne, le leader de la Deceuninck-Quick Step sort d'une semaine de "26 heures d'entraînement". Interrogé par plusieurs médias belges par écrans interposés, le Brabançon a pris plaisir à détailler son agenda des sept derniers jours, avec plus de 750 kilomètres d'entraînement au compteur: "Je ne dirais pas que je suis déjà revenu à un niveau de forme normal, je ressens encore une légère gêne à l'arrière de la jambe mais ceci est logique. J'ai retrouvé ma position sur le vélo et je peux m'entraîner correctement", annonce celui qui garde comme meilleur souvenir de sa saison 2020 sa victoire au Tour de Pologne: "Ma première course par étapes au niveau World Tour", se réjouit-il.



La rééducation du coureur de Schepdael se passe d'ailleurs tellement bien qu'il ne cache pas être déjà "très tourné vers 2021". Il faut dire que Remco Evenepoel a faim de compétition: "Ce n'est pas un secret, j'ai très envie de faire mes débuts en grand tour et mon sentiment actuel est d'avoir perdu un an, à cause de ma chute au Tour de Lombardie. J'ai donc hâte de m'aligner sur un grand départ, peu importe que ce soit en Italie, France ou Espagne."



Son programme 2021 sera probablement décidé en décembre, durant le stage collectif de son équipe.



