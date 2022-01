C’est ce qui fait le charme de Remco Evenepoel, il est entier et représente l’esprit du compétiteur dans l’âme. Tantôt capable d’être le plus heureux du monde lors d’un succès important ou d’adresser un geste de frustration à ses adversaires lorsqu’il passe à côté de son objectif, le Brabançon ne cherche pas à plaire à tout prix, son but ultime est d’obtenir des résultats à la hauteur de son talent.

Sous le soleil de Calp, à quelques hectomètres du célèbre Penon de Ifach, Remco dégage beaucoup de sérénité, de quiétude. Discret ces derniers temps dans les médias, le coureur de Schepdaal semble prêt à affronter la saison qui l’attend, avec enfin tous les pépins physiques derrière lui. "C’est la première fois depuis que je suis professionnel que j’ai pu prendre des vacances, cela m’a fait un bien fou", sourit-il.

(...)