Les restrictions qu’impose l’actuel confinement ont éloigné Remco Evenepoel d’une région qu’il affectionne particulièrement : l’Ardenne.

"Si je devais choisir aujourd’hui un endroit où m’installer, j’opterais très probablement pour la région de Stoumont" , sourit ainsi celui qui vit avec ses parents à Schepdaal. "J’aime beaucoup de choses dans cette partie de la Belgique : la nature, le calme mais aussi le relief qui permet de réaliser des entraînements extrêmement qualitatifs. Le terrain de jeu n’est pas très différent de celui que j’arpente durant la période hivernale autour de Calpe, en Espagne, sur la Costa Blanca. Les bosses y sont peut-être un petit peu plus courtes, mais on peut en revanche les enchaîner plus rapidement."

(...)