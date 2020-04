Si sa rapidité à décrocher son téléphone (une sonnerie !) est aussi impressionnante que son allure sur un vélo de chrono, Remco Evenepoel assure qu’elle ne traduit aucune forme d’impatience ou de nervosité. "Nous avions rendez-vous et j’aime la ponctualité", sourit le Brabançon. Stoppé dans le formidable élan d’un début de saison en boulet de canon (victoire sur les Tours de San Juan et d’Algarve) par la faute de la pandémie de coronavirus, le coureur de chez Deceuninck-Quick Step a tout juste reporté ses ambitions à plus tard avec une maturité qui n’étonne plus et un sens du réalisme empli de nuances. Entretien.

