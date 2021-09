Ce lundi, Remco Evenepoel apprenait sa sélection avec la Belgique pour les mondiaux de cyclisme. Une bonne nouvelle pour celui qui a dû se battre pour composter son billet. Ravi, il s'est confié pour nos confrères du Nieuwsblad. "C'est toujours formidable de pouvoir représenter son propre pays lors d'une Coupe du monde. Le fait que ce soit dans votre propre pays rend la chose encore plus spéciale", a-t-il commencé. "C'était une lutte pour obtenir la dernière place. Mais je suis heureux d'être de retour au top de ma forme juste à temps. Je pense que je mérite ma place."

Décrit comme un phénomène depuis le début de sa carrière, le petit Cannibale va être un l'un des hommes de mains de Wout Van Aert, le leader de l'équipe. Un rôle dont il a bien conscience. "Nous savons ce que nous voulons. Et tout le monde sait ce que nous visons: devenir champions du monde avec Wout en premier lieu. Je suis à 100% derrière la tactique et je vais m'investir à fond" a-t-il dit avant de juré fidélité au coureur Jumbo.

La hiérarchie est donc claire dans l'esprit de Remco. Néanmoins, il n'hésitera pas à prendre ses responsabilités en cas de contretemps. "Il est très clair que c'est Wout qui dirige. Et tout sera fait en fonction de lui. Mais on ne sait jamais dans certaines situations de course. Par exemple s'il a une mauvaise journée ou s'il tombe. Tant de choses peuvent se produire. Il peut toujours y avoir une situation où le plan de base ne peut pas être mené à bien. Nous sommes tous suffisamment professionnels pour élaborer un plan B et un plan C également."

Ce lundi, Wout Van Aert nous avait confié son impression sur la sélection de la Belgique. Pour le gamin de Schepdaal, le choix de mettre son coéquipier comme leader est celui qui s'imposait. "Si aucun problème n'est déclaré, tout le monde roulera pour Wout. Il est celui qui a le plus de chances de finir premier parmi les huit cyclistes que nous sommes. Le plus important est que tout le monde sache ce qu'il faut faire quand Wout est là, et aussi quand il n'est pas là."

Pour Evenepoel, la tactique sera très importante pour performer aux Mondiaux. "Nous devons prendre les devants et ne pas subir. Nous devons toujours opter pour les mouvements offensifs. Évidemment de préférence avec Wout. Bien sûr, il ne peut pas tout faire tout seul pour arriver placé au finish. C'est pourquoi nous sommes là ! S'il y a une échappée matinale, je dois y être. Ensuite je dois rouler sur la défensive parce que j'ai le leader derrière moi."

Avant ce grand rendez-vous du 26 septembre, Remco Evenepoel disputera d'abord les championnats d'Europe du contre-la-montre en Italie. "Je vais d'abord essayer de gagner là bas." Ensuite il pourra se concentrer sur les contre-la-montre du Championnat du monde. "Tout le monde a la même ambition dans un contre-la-montre : rouler le plus vite possible, et à la fin, les jambes parlent", conclut-il.