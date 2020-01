Si on dit que la nuit porte conseil, elle participe aussi à se remettre les idées en place. Victime d’une chute à haute vitesse dimanche à 3,5 kilomètres de l’arrivée de la 1re étape du Tour de San Juan, Remco Evenepoel semblait encore sonné par sa cabriole et ses conséquences quelques instants après avoir franchi la ligne 1:16 après le vainqueur surprise Ruby Barbier (Israël Start up Nation). "Je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé à terre, mais j’aurais évidemment souhaité un tout autre coup d’envoi à cette saison 2020" , soufflait alors le Brabançon qui pensait aussi avoir vu ses prétentions pour le classement général s’envoler dans sa mésaventure.

(...)