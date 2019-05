Le jeune coureur belge, qui reprend ce vendredi sur les Hammer Series, revient sur son début de saison.

Remco Evenepoel fait sa rentrée, ce vendredi, en Norvège, sur la manche de Stavanger des Hammer Series. "De ce que j’ai vu de ces épreuves, je sais que cela va être la guerre", a commenté à l’organisation des Hammer Series le jeune coureur belge. "Ces épreuves se disputent par équipe et il faut les aborder différemment que des courses traditionnelles. C’est une nouvelle façon de faire des courses. Je suis impatient de les découvrir. Surtout la course de côtes !"

Lors de cet entretien, le jeune coureur de Deceuninck-Quick Step est aussi revenu sur son début de saison. Et son incroyable adaptation, à 19 ans à peine, au sein du peloton World Tour. "Déjà quand nous faisions des tests de course aux entraînements, je parvenais à faire un peu mal aux gars", rappelle Remco Evenepoel. "C’était fun. Même si je savais que je m’étais déjà bien préparé pour ce premier stage d’entraînement. Mais je voulais confirmer ensuite, sur les premières courses. Et je l’ai fait directement au Tour de San Juan. Notamment avec ma troisième place au contre-la-montre. J’ai été premier durant tout un temps. Avant que le vent ne change dans le final. Certains coureurs ont eu un gros avantage, mais je reste très satisfait avec mon premier podium. Et ensuite en terminant quinzième d’une étape de montagne au Tour des émirats arabes unis. Une minute derrière Valverde. Ce sera peut-être une de mes meilleures prestations de la saison. Et il y a eu aussi ma quatrième place au Tour de Turquie…"

Comme il le répète à chaque interview, le grand talent belge sait qu’il est encore très jeune. "J’ai encore énormément à apprendre, notamment par rapport à la vie d’un pro", poursuit Remco Evenepoel. "L’an passé, j’étais à l’école. Et je m’entraînais après. Ici, je roule parfois un peu avant le petit-déjeuner, puis je roule à nouveau. Et ma journée est terminée à 15 ou 16 heures. Je n’ai alors plus rien à faire. Mais c’est un moment important pour la récupération. Je dois encore progresser à ce niveau là."

Avec son très bon début de saison, il sait qu’il a impressionné ses coéquipiers. Mais aussi d’autres coureurs du peloton. Comme Tom Dumoulin. "Sur le Tour des émirats arabes unis, il y a eu une étape avec des bordures", décrit-il encore. "C’était vraiment la guerre. Le peloton s’est scidé en deux et je me suis retrouvé dans le deuxième groupe après une chute. Mais je trouvais que le tempo n’était pas assez élevé et j’ai attaqué pour revenir seul sur le groupe de tête. Mais une fois dans le premier peloton, il y a eu une nouvelle chute et j’ai à nouveau été retardé. Cette fois avec Viviani, que nous voulions mener vers la victoire. J’ai alors roulé en tête de ce groupe pendant dix minutes pour le ramener à l’avant. Une fois que cela s’est calmé, Tom Dumoulin, qui était avec nous, est venu me trouver. En me disant : « Wow, tu es vraiment impressionnant. » C’était un grand moment pour moi d’être félicité par le champion du monde du contre-la-montre ou un ancien vainqueur du Tour d’Italie! C’est sans doute le plus beau moment de ma saison !"