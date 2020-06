Quatre. C'est le nombre de gros objectifs que Remco Evenepoel s'était fixé cette saison avec les classiques ardennaises, le Tour d'Italie, les Jeux olympiques et les championnats du monde. Mais la crise du coronavirus a tout balayé d'un trait alors que le jeune prodige belge avait entamé la saison de la meilleure manière possible en remportant successivement le Tour de San Juan et le Tour d'Algarve.

Le coureur de Deceuninck-Quick Step a dû changé ses plans. Les Jeux olympiques sont reportés à l'année prochaine et Liège-Bastogne-Liège se disputera le lendemain du Grand Départ de la course au maillot rose, rendant impossible l'accomplissement de ces deux objectifs cette année. Dès lors, Evenepoel a décidé de prioriser le Tour d'Italie, le premier grand tour de sa carrière.

(...)