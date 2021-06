Remco Evenepoel, devancé par Yves Lampaert, ne nie pas que cette deuxième place fait mal à cinq semaines du contre-la-montre olympique.

Ainsi donc, Remco est venu, il a vu mais il n’a pas vaincu. La mine renfrognée qu’il cachait derrière son masque pendant que tout Ingelmunster chantait à la gloire d’Yves Lampaert, le héros local très ému sur la plus haute marche du podium, trahissait la déception du Brabançon. Beau joueur et très fair-play, celui-ci reconnaissait néanmoins la supériorité de son équipier chez Deceuninck – Quick-Step à l’issue d’un chrono roulé sur un parcours très technique.

Remco, comment analyser vous votre prestation?

“Le parcours n’avait rien à voir avec celui sur lequel nous nous étions affrontés lors du Tour de Belgique (NdlR : qu’il avait remporté avec deux secondes d’avance sur Yves Lampaert). Ce jour-là, c’était presque tout le temps tout droit. On n’avait dû changer de direction que trois fois. Ici, par contre, il n’y a eu que des virages. Certains, en plus, étaient dangereux, comme dans le centre d’Izegem. Il était, donc, difficile pour moi de trouver mon rythme. En plus, j’ai commis une petite erreur après cinq kilomètres, ce qui m’a fait perdre quelques secondes. C’est la preuve que j’ai pris des risques. Mais je ne veux pas enlever les mérites d’Yves. Il était le plus fort. Point. Et je constate quand même que je n’ai presque plus perdu de temps lors de la deuxième moitié de course. Être deuxième à seulement 20 secondes d’un Yves Lampaert aussi fort n’est pas une honte, non plus, même si j’avais espéré mieux.”

Yves Lampaert jouait vraiment à domicile...