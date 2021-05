L’Italie, sa douceur de vivre, sa chaleur printanière, ses terrasses joliment décorées. Tous ces clichés sont actuellement balayés par la pluie qui s’abat sur le Giro. Coureurs, suiveurs et spectateurs se font copieusement rincer depuis que la course s’est élancée de Turin. D’accord, il y a quand même eu quelques rayons de soleil lors du départ dans le Piémont et lorsque le peloton a traversé la Toscane, mais, globalement, les cyclistes doivent s’armer de courage pour affronter une météo décidément très capricieuse.

Ce long week-end dans les Dolomites aura confirmé que ce Tour d’Italie 2021 n’est pas fait pour les frileux. Après la journée dantesque de dimanche marquée par l’exploit majeur de Victor Campenaerts (voir ci-contre), l’étape reine menant à Cortina d’Ampezzo a essoré les gladiateurs. Les conditions étaient tellement rudes là-haut que l’organisation avait décidé, dès le matin, d’amputer le 16e volet de ce Giro de deux cols. Et non des moindres. Plus de Passo Fedaia, ni de Passo Pordoi, qui devait être le toit de l’épreuve du haut de ses 2 239 mètres.