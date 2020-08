Le phénomène du cyclisme belge va désormais débuter une longue rééducation après son grave accident au tour de Lombardie. Le Belge avait chuté avant de tomber dans le vide et de tomber huit mètres plus bas sur des rochers, en se causant des fractures au bassin et à l'os pubien.

Intérrogé par VTM, le Brabançon souffrait quelque peu mais il se voulait surtout optimiste et lucide quant à son état de santé."Je suis avant tout heureux d’être en vie, et de pouvoir bientôt bouger comme avant, sans paralysie", confie-t-il à nos confrères.

Mais avant de commencer sa rééducation aux côtés de Lieven Maesschalck, Remco Evenepoel devra se montrer encore un peu patient. Il doit se reposer complètement jusque fin septembre. Le coureur de Deceuninck - Quick Step espère néanmoins être de retour au printemps 2021: "Avec l’équipe, qui est d’une aide essentielle depuis l’accident, nous misons sur une période de six mois avant de retrouver mon meilleur niveau de performance".

Avec le mental d'acier qu'on lui connait, il y a fort à parier que le prodige du cyclisme noir-jaune-rouge sera de retour au meilleur de sa forme en 2021.