Loin des larmes et de la frissonnante émotion qui avaient accompagné sa victoire d’étape jeudi au sommet de l’Alto da Foia, Remco Evenepoel semblait accueillir dimanche son succès dans le chrono et sa victoire au classement général du Tour d’Algarve avec bien plus de contrôle. Comme si le regard du phénomène de Schepdaal était déjà fixé sur la prochaine échéance de son calendrier.

(...)