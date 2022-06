Il ne portait pas (encore ?) le maillot de leader de la course. Mais c’était tout comme. Lors de la première étape du Tour de Suisse (qui ne débutait, exceptionnellement, pas par un prologue), Remco Evenepoel a été le leader, le favori le plus en vue. Lorsque Jakob Fuglsang (Israël) a attaqué à cinq kilomètres de l’arrivée, le coureur de Schepdaal a directement sauté dans sa roue. Rebelotte à 1,8 kilomètre du but, quand Aleksandr Vlasov (Bora) a placé une accélération à son tour.