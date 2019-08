La première saison chez les pros de Remco Evenepoel confirme tout le talent du coureur. Moins de onze mois après avoir récolté un double titre de champion du monde juniors (chrono et course en ligne), le résident de Schepdael a remporté une étape du Tour de Belgique ainsi que le classement final, une étape de l'Adriatica Ionica Race et s'est aussi offert une arrivée en solitaire lors des Hammer Series (dont le format de type "course aux points" lui a permis de s'imposer avec Deceuninck-Quick Step).Ces premiers succès chez les pros à 19 ans seulement confirment que ses ambitions ne doivent avoir aucune limite. Et sa victoire, bien qu'anecdotique, lors du critérium d'Alost devant... Egan Bernal ce lundi a dû lui donner des idées. Pour mettre toutes les chances de son côté, Remco vient donc de prendre une grande décision: quitter sa petite amie qui est encore aux études pour aller s'installer à Monaco, où il s'entraînera en montagne. "C'est comme ça que nous connaissons notre fils. Quand il se fixe un objectif, il fait tout pour l'atteindre", a expliqué son père Patrick à nos confrères du. Le prodige a pour sa part expliqué au Nieuwsblad qu'il restait en bon contact avec Oumaïma: "Elle veut poursuivre ses études et ce serait vraiment difficile (si elle le suivait à Monaco, NdlR). Nous rompons en tant qu'amis.""Ils ne devraient pas abandonner leurs ambitions personnelles l'un pour l'autre et ils l'ont compris", a conclu Patrick Evenepoel. Il faut dire que Remco a en tête depuis le mois de mai d'aller s'entraîner à l'étranger pour y trouver des reliefs. Ce que le coureur a confirmé au Nieuwsblad: "Tous les grimpeurs s'entraînent en montagne et moi je ne peux pas le faire en Belgique". Remco profitera dans un premier temps de l'appartement d'un ami à Monaco. Il y emménagera cet hiver, pour profiter de températures clémentes pour s'entraîner.