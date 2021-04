Remco Evenepoel prolonge son contrat avec Deceuninck-Quick Step jusqu'en 2026 ! Cyclisme La rédaction Avec un contrat de cinq ans, le Brabançon signe un bail rare dans le monde du cyclisme. © Belga

Non, il n'est pas question de Kylian Mbappé ou d'un autre jeune footballeur aux pieds d'or mais bien de Remco Evenepoel. Nous venons d'en avoir la confirmation: la nouvelle star du cyclisme belge a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec la formation Deceuninck-Quick Step. Un bail longue durée plutôt rare dans le cyclisme (seul Pogacar, vainqueur du Tour 2020, bénéficie de la même confiance de la part de son équipe), surtout à une époque où la crise pousse les managers à la plus grande prudence.



Ce contrat est la preuve définitive, si besoin en était, que Patrick Lefevere entend construire l'avenir autour de son plus jeune loup. Avec les grands tours dans le viseur. Et il est surtout synonyme de réponse aux approches de différentes équipes (Ineos, Bora, Israël Start-Up Nation ou encore Bahreïn-Victorious) dont le coureur belge a fait l'objet ces derniers mois.



Kasper Asgreen, vainqueur dimanche dernier du Tour des Flandres, serait en passe de trouver lui aussi un accord pour prolonger son contrat avec l'équipe belge.