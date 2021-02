Remco Evenepoel reçoit le feu vert de Deceuninck-Quick Step et peut reprendre l'entraînement Cyclisme Belga Le Brabançon semble définitivement guéri de sa chute au Tour de Lombardie, le 15 août dernier. © Belga

Après avoir dû interrompre son processus de rétablissement après sa fracture du bassin, Remco Evenepoel a été autorisé à reprendre les entraînements, a communiqué lundi son équipe Deceuninck-Quick Step.



Evenepoel, 21 ans, s'était fracturé le bassin lors d'une chute dans un ravin lors du Tour de Lombardie au mois d'août dernier. Ces dernières semaines, il avait été contraint d'interrompre sa revalidation. "Remco Evenepoel a subi aujourd'hui un nouvel examen de la blessure subie lors de son accident au Tour de Lombardie en août dernier, qui a révélé que les blessures ont suffisamment guéri pour que le coureur de 21 ans recommence à s'entraîner sur son vélo", a communiqué Deceuninck-Quick Step.



"Je suis évidemment très heureux de pouvoir remonter sur mon vélo et de rouler à nouveau. Pour l'instant, je dois procéder étape par étape et en fonction de mes progrès, nous pourrons décider de mon futur programme, mais l'essentiel est que je progresse", a déclaré Evenepoel.

Le natif de Schepdaal devrait participer au Tour d'Italie, qui s'élance le 8 mai de Turin, pour son premier grand Tour.



Quelques minutes à peine après cette annonce, le coureur de 21 ans était en action sur son vélo, via l'application Zwift qui lui permet de s'entraîner en intérieur. Ce qui est plus prudent, au vu de la météo actuelle en Belgique...