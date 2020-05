Remco Evenepoel répond à Eddy Merckx : "Je mange des pains entiers" © BELGA Cyclisme Eric De Falleur

Remco Evenepoel a réagi avec humour et respect aux récentes déclarations d’Eddy Merckx à son propos au moment où le Tour d’Italie aurait débuté, il y a une bonne semaine. Interrogé sur celui que l’on présente comme son successeur, le plus grand coureur de tous les temps n’avait pas nié son talent, mais il avait déclaré ceci : "Evenepoel semble parfois penser qu’il est déjà arrivé, mais il a encore du pain sur la planche." Dans "Het Nieuwsblad", le jeune Brabançon, cette semaine à l’entraînement dans les Ardennes, pstant une photo devant le monument à la gloire du Roi Eddy au sommet de la côte de Stockeu, a répondu. "C’est sûr que j’y travaille", a-t-il dit en rigolant. "Je mange des pains entiers. Eddy Merckx a le droit de remettre quelqu’un à sa place. Regardez sa carrière, il n’y a rien à ajouter. Je ne vais pas m’en inquiéter. Je sais que je fais ce que je dois, que je travaille. L’équipe est satisfaite de ce que j’ai fait jusqu’à présent. C’est la chose la plus importante."