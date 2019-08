Le Brabançon, vainqueur du Tour de Belgique début juin, est un des six coureurs retenus par l'équipe Deceuninck – Quick-Step avec laquelle il vient de prolonger son contrat jusqu'à la fin de la saison 2023 ! Le groupe aligné en Allemagne jusqu'à dimanche (arrivée à Erfurt) est particulièrement solide puisque, outre Evenepoel, on y recense la présence de Julian Alaphilippe et Enric Mas, tous deux de retour en course après le Tour de France, ainsi que celle d'Yves Lampaert, Pieter Serry et Kasper Asgreen, le dauphin de Remco Evenepoel dans le chrono continental.

L'an dernier la course avait été enlevée par Matej Mohoric. Le Tour d'Allemagne (2HC) compte quatre étapes en ligne et pas de contre-la-montre.