On l’avait quitté il y a pile un mois au sommet de l’euphorie, comblé par le chef-d’œuvre distillé dans la Doyenne. Cette victoire, sa première dans un Monument, a eu sur lui l’effet d’un vrai booster. Les quelques doutes qui le taraudaient encore jusque-là se sont dissipés en même temps qu’il a placé une attaque aussi décisive qu’explosive dans la Redoute.

"Je me rends compte que mon succès à Liège m’a soulagé d’un poids", dit-il en préface au Tour de Norvège, dont il prendra le départ ce mardi avec l’intention de s’imposer. "Il m’a ôté du stress. Je me sens très serein et en pleine confiance. De la Doyenne, j’ai appris que je ne dois jamais avoir peur d’attaquer si j’ai la forme et les jambes. Même partir de loin quand l’adversité est forte et que le vent souffle de face ne doit pas constituer un frein à mes ambitions."