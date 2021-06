Remco Evenepoel reste invaincu sur les épreuves par étapes d’une semaine auxquelles il participe. Une série en cours depuis janvier 2020. Après plusieurs pauses. Il avait gagné le Tour de San Juan et celui d’Algarve en début de saison, avant l’arrêt provoqué par la pandémie. Il avait ensuite repris victorieusement en dominant le Tour de Burgos et celui de Pologne. Avant de mettre sa carrière entre parenthèses avec sa grave chute au Tour de Lombardie. Mais il a repris sa série victorieuse sur le Baloise Belgium Tour, dont il était le vainqueur sortant. Le point avec un Evenepoel radieux et rassuré.

Une semaine parfaite

Pour avoir reconnu le parcours du Tour de Belgique à l’avance, Remco Evenepoel savait que l’étape wallonne d’Hamoir n’était pas vraiment dure. Il a donc décidé de tout miser sur la journée d’ouverture, dans les Ardennes flamandes. Sur laquelle il a fait exploser le peloton. Battu au sprint par Robbe Ghys, il y avait pris les commandes de l’épreuve. Avant d’augmenter son avance en remportant le contre-la-montre de Knokke, pour une victoire hautement symbolique, dix mois après son accident en Italie. Vendredi, il a passé sans encombre l’étape remportée au sprint par Caleb Ewan. Avant de gérer la journée d’Hamoir, sur laquelle son équipe a assuré un tempo élevé pour empêcher les attaques. "J’aurais aimé qu’elle soit plus difficile", a-t-il commenté. Et ce dimanche, il a passé une journée tranquille, travaillant même pour l’amorce du sprint victorieux de son coéquipier Mark Cavendish. "Cela a vraiment été une très bonne semaine, elle m’a fait du bien mentalement, explique-t-il. Je n’y ai pas connu de mauvais moment. Et l’équipe a été très performante, avec deux victoires d’étape, le succès au classement final, devant mon coéquipier Yves Lampaert. Nous avons été dans le top 3 des cinq étapes."

La récompense de ses efforts