Remco Evenepoel s'offre un entraînement de 301 kilomètres: "Un défi pour soutenir ceux qui contribuent à la lutte contre le coronavirus"

Une fois par semaine, Remco Evenepoel relève un défi. "Chaque semaine, je réaliserai un défi pour soutenir les hôpitaux, les prestataires de soins et ceux qui contribuent à la lutte contre le coronavirus", avait notamment expliqué Evenepoel il y a quelques jours. Dans un Instagram Live avec nos confrères de la RTBF, le Brabançon avait ainsi annoncé cette sortie de 300 bornes ce dimanche, ainsi que la récompense qui suivrait: la spécialité de son père, des pâtes blanches au poulet, et une bonne glace.



Cet entraînement de 301 kilomètres, dont une partie fut effectuée en compagnie de Siebe Roesems (un jeune coureur belge de 18 ans), aura duré 9 heures et 40 minutes. Soit une moyenne horaire de 31 km/h.



"Ce genre de défi me permet aussi de garder la motivation. Et puis, c'est impossible de ne rouler par cette météo, même si on sait que la compétition ne reprendra pas avant trois ou quatre mois", avait expliqué le champion d'Europe du contre-la-montre la semaine dernière.