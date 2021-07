Comme nous l’avons révélé dans nos éditions du mardi 6 juillet, le programme de Remco Evenepoel pour la deuxième partie de l’année prend forme.

À son retour des Jeux olympiques, il reprendra donc le 26 août à la Course des Raisins à Overijse. On sait désormais aussi que, quatre jours plus tard, il prendra part au BinckBank Tour, qui se déroulera aux Pays-Bas du 30 août au 5 septembre prochains. Ce choix a été dicté en partie par le contre-la-montre de 12 bornes prévu le deuxième jour de l’épreuve néerlandaise. Il enchaînera ensuite avec les championnats d’Europe, où il devrait participer au chrono (9 septembre) et à la course en ligne (12 septembre).

Il se focalisera alors sur le contre-la-montre des championnats du monde (25 septembre). Il a également prévu de retourner au Tour de Lombardie (9 octobre), monument où il avait été victime d’une très lourde chute en août 2020.

Rentré ce jeudi en Belgique après un stage en altitude à Livigno, le Brabançon de 21 ans partira samedi soir au Japon. Aux Jeux, il espère retrouver la régularité qui lui fait encore défaut. "Ma forme est encore trop imprévisible. Je connais trop de hauts et de bas", a-t-il expliqué récemment.

Si l’on en croit l’intéressé, il faut donc surtout espérer qu’il sera dans un grand jour les 24 et 28 juillet, dates de ses deux rendez-vous olympiques (course en ligne, puis épreuve chronométrée).