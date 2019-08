Ce mardi, sur les routes polonaises, le jeune Bjorg Lambrecht, 22 ans, a perdu la vie suite à une chute qui ne lui a laissé aucune chance.

La nouvelle a bouleversé le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step, Remco Evenepoel: "Comme le monde du cyclisme dans son ensemble, j'ai été très choqué. Je n'étais vraiment pas bien". À présent, il veut rouler pour son compatriote: "Je serai extrêmement motivé sur mon vélo jeudi, parce que je veux lui rendre hommage du mieux possible. Lorsque j'ai appris que Bjorg était mort, j'ai immédiatement dit à notre soigneur que je ferais n'importe quoi pour attraper les étoiles et obtenir la plus grande étoile du ciel", a déclaré le prodige belge en faisant référence à son ami.

Les deux hommes se sont connus sur le tard, Bjorg avait trois ans de plus que Remco: "Ces derniers mois, nous avons couru quelques courses ensemble. Nous nous sommes rapidement entendus", témoigne le champion du monde junior.