"Le maitre-mot ? La patience !"

Le jeune belge a reçu de nombreuses critiques ces derniers mois et n'hésite pas à répondre. "Des fois, j'ai l'impression que quoiqu'il arrive, je serai critiqué. C'est difficile à vivre. Mais laissez- moi faire les choses à ma manière et tout se passera bien. Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire".



Le coureur de 21 ans est conscient d'avoir fait un pas en avant. "Je savais que j'allais regagner un jour, je devais juste être patient. J'espère désormais continuer de la sorte". "Le Tour de Lombardie ? J'aurai peut-être un peu peur mais j'ai envie d'y aller" Victime d'une grave chute sur les terres italiennes l'an dernier, Evenepoel veut prendre sa revanche. "Cela se jouera dans la tête, j'ai envie de participer au Tour sans pression, sans me fixer de résultat. Je ne sais pas du tout comment je réagirai sur place. Soit j'aurai un peu peur au départ, ce qui m'empêchera de démarrer, soit j'aurai la tête libre et cela me permettra de prendre des risques. On verra bien mais ce qui est sûr, c'est que je veux y retourner. Je devrai bien le faire un jour ou l'autre pour définitivement tourner la page".

Après des Jeux Olympiques décevants, Evenepoel a remis les pendules à l'heure. Une victoire nécessaire selon le natif de Schepdael. "J. Heureux, le coureur de Deceuninck-Quick-Step a de quoi savourer cette victoire. "