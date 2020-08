Alors que de nombreux yeux sont tournés vers Milan-Sanremo ( à suivre en direct ici ), le Tour de Pologne se décide ce samedi, avec l'étape reine au programme, avant une dernière étape réservée aux sprinters ce dimanche.Et en l'absence de véritable col, Remco Evenepoel doit tenter un vrai tour de force s'il veut reprendre du temps au maillot jaune Richard Carapaz, qui s'est offert 10 secondes de bonifications en remportant l'étape de ce vendredi. Le Belge de la Deceuninck-Quick Step a alors décidé d'attaquer de très loin, en attaquant à 50 kilomètres de l'arrivée !- 15km de l'arrivée: plus d'une minute d'avance pour Evenpoel qui devrait faire coup double !- 21km de l'arrivée: situation stable: toujours 53secondes d'avance pour Evenepoel sur le trio Yates, Fuglsang et Majka.- 25km de l'arrivée: Fuglsang, Yates et Majka sortent à trois pour tenter de rentrer sur Evenepoel. Carapaz ne semble pas dans le coup, depuis sa chute...- 26km de l'arrivée: 56 secondes d'avance, toujours, sur un peloton réduit à 25 hommes où l'on se regarde, on s'observe, on s'attaque. Mais où on ne collabore pas réellement.- 31km de l'arrivée: la poursuite est désorganisée et l'écart se stabilise autour de 50 secondes. Une vingtaine d'hommes multiplient les attaques dans le groupe des poursuivants.- 38km de l'arrivée: toujours seul en tête, Evenepoel possède désormais 42 secondes d'avance. Seul Dunbar roule en tête du peloton, pour le maillot jaune Carapaz. Ce peloton ne compte plus qu'une vingtaine d'hommes et pour l'instant, personne ne semble vouloir aider l'Irlandais à maintenir l'écart.- 50km de l'arrivée: alors que l'échappée matinale est reprise, Remco Evenepoel décide de tenter sa chance dans l'une des ascensions du jour. Il prend rapidement quelques mètres d'avance.- Début de course: une grosse chute a mis plusieurs coureurs au sol, dont Richard Carapaz (le leader du classement général). Les principaux coureurs impliqués ont toutefois pu rentrer dans le peloton.