Au milieu des touristes venus visiter, par ce radieux dimanche ensoleillé, la Venise du Nord, les coureurs se préparaient, cloisonnés par des barrières de sécurité placées en plein cœur de Bruges, pour le Tour des Onze Villes.

Parmi eux, Remco Evenepoel attirait tous les regards et toutes les attentions. Pour sa première apparition en course en Belgique depuis… près de deux ans (sa dernière compétition officielle dans notre pays remonte aux championnats nationaux 2019, qu’il avait disputés dans la foulée de son Tour de Belgique victorieux) et pour son retour dans le peloton après son abandon au Giro, le coureur de Deceuninck-Quick Step s’est transformé en coéquipier modèle : il a roulé pour Mark Cavendish...