"Mais je me suis bien amusé", a lancé le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl. "Patrick Lefevere a voulu que je prenne le départ et dès ce moment-là, j'ai tenu à faire de mon mieux. Je suis venu avec l'intention d'effectuer un entraînement intensif, mais rester avec le peloton, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas dans mon caractère. C'était donc une course assez difficile et amusante", a expliqué Evenepoel.

"La journée a été longue. Je suis parti à l'attaque dès le début. Notre équipe n'avait pas vraiment de plan si ce n'est que nous devions avoir un homme dans chaque échappée. Stijn Steels et moi étions dans la première. Un groupe assez important nous a rejoints un peu plus loin. C'était idéal en fait. D'emblée, il était clair que notre groupe lutterait pour la victoire."

"Vu l'intensité, c'était plus qu'une dernière bonne séance d'entraînement. Je suis content que tout se soit bien passé et que je n'aie pas chuté avant le Tour de Suisse. Heureusement, il me restait encore de l'énergie pour tenter quelque chose dans les derniers kilomètres. Quand j'ai placé mon ultime accélération, le public m'a énormément encouragé. Cela m'a poussé à aller de l'avant. Maintenant, je vais laisser le vélo de côté pendant deux jours et me reposer après une période intense avec beaucoup de jours de course", a programmé Evenepoel.