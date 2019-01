Le coach national juniors, Carlo Bomans, a parlé de son ancien poulain: Remco Evenepoel. Avec lui, il a remporté les médailles d'or au championnat d'Europe en ligne et dans le chrono et pareil au championnat du monde. Une saison incroyable pour le citoyen de Schepdael qui a signé un contrat pro en faveur de la Deceuninck - Quick-Step. "Personnellement, je n'avais encore jamais vu un tel niveau de performance," analyse Bomans pour nos confrères de Sporza. "Son talent est envié par tous les pays du monde."





La Deceuninck - Quick-Step, toujours très habile lorsqu'il faut faire progresser les jeunes talents, a concocté un programme à la mesure du jeune belge, tout juste âgé de 19 ans. Il roulera sa première course professionnel au Tour de San Juan avant de se présenter au Tour de l'Algarve et au Tour d'Abou Dhabi. "Il est venu de nulle part mais a très vite travaillé de façon très professionnelle", rajoute Carlo Bomans, un fin limier dans le monde du vélo belge. " Il a fait attention à son alimentation, il a perdu la masse musculaire qu'il avait en trop après ses années de footballeur et il a écouté tous nos bons conseils."





Alors que plusieurs équipes étaient intéressées par ses services, il a donc choisi de passer le cap professionnel dans les mains de Patrick Lefevere. "Je lui ai conseillé de ne pas faire cela", a avoué Bomans. "Il fait un pas en avant, ce qui peut lui coûter très cher. Lefevere le traitera comme son propre fils. Je ne veux pas faire de commentaires sur sa première année chez les pros. Il m'a, l'année passée, tant de fois surpris que je ne peux pas exclure qu'il fasse quelque chose dès les prochains mois." Sous-entendu, il pense que l'ancien joueur d'Anderlecht pourrait déjà marquer le peloton de son empreinte dès 2019.