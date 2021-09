La médaille de bronze décrochée par Evenepoel au chrono confirme son retour au tout premier plan.

Il fallait entendre le vacarme que faisaient ses supporters quand il a embrassé Oumi, sa compagne ! Patrick, son papa, avait, lui, les yeux rougis de bonheur. Depuis que son fiston avait franchi la ligne d’arrivée, il n’avait pas cherché à masquer ses émotions. Arrivés quelques heures plus tôt en car de Schepdaal, les trente inconditionnels de Remco Evenepoel fêtaient sa troisième place du jour comme s’il avait gagné.

Mais c’est vrai que cette médaille de bronze avait le goût de l’or pour le jeune Brabançon. "C’est le meilleur résultat que je pouvais obtenir, répétera-t-il. Devant moi, j’ai deux monstres de l’exercice, deux gars qui sont beaucoup plus grands que moi. Sur un tel parcours, leur gabarit constituait un avantage."

Stefan Küng, le Suisse, dans la forme de sa vie, et Filippo Ganna, le champion du monde italien, étaient, en effet, injouables. "Ils m’ont mis 15 et 7 secondes. Sur aussi peu de kilomètres (22,4), c’est beaucoup", dira l’ancien champion d’Europe et vice-champion du monde de la discipline (2019).

C’est beaucoup, certes, mais Evenepoel a passé avec mention ce test grandeur nature. À l’exception de Wout van Aert, Primoz Roglic et Rohan Dennis, tous les cadors étaient là. Et ils ont pu constater que le format de poche de la Deceuninck - Quick Step est bien redevenu le coureur pétillant et confiant qu’il était avant sa chute d’août 2020.

Tout autre qu’aux Jeux

"Il est tout autre qu’aux Jeux, note Sven Vanthourenhout, qui conduisait déjà la...