On savait le cyclisme belge en très bonne santé. Wout van Aert fait partie des meilleurs chasseurs de classiques de la planète, pouvant briguer une place sur le podium de courses à étapes, comme il l’a démontré lors du dernier Tirreno-Adriatico (deuxième derrière l’intouchable Tadej Pogacar).

Jasper Stuyven s’est, lui, adjugé un monument, Milan-Sanremo en l’occurrence. Quant à Tim Merlier, il figure actuellement parmi les sprinters les plus rapides du peloton. Sa victoire, dimanche à Novara, en est la preuve.

Et puis, il y a Remco Evenepoel. Une terrible chute dans un ravin de Lombardie en août dernier et une rééducation de neuf mois pour se remettre d’une fracture du bassin n’ont pas eu raison des attentes qu’il suscite. Et auxquelles il répond avec brio sur les routes de ce Giro.

Solide sans être génial lors du contre-la-montre initial, samedi dernier à Turin, tout en gestion dans les ultimes hectomètres du Colle Passerino, mardi vers Sestola, il a été époustouflant ce jeudi dans l’ascension du San Giacomo, col de seconde catégorie menant sur les hauteurs d’Ascoli Piceno.