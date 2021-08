Le coureur français de 26 ans avait rejoint l'équipe de Patrick Lefevere en 2017. "Je ne peux pas être plus heureux", déclare Rémi Cavagna dans un communiqué. "Rester dans cette équipe fantastique, c'est comme être dans un rêve qui continue. J'ai toujours rêvé de rouler pour le Wolfpack et de m'améliorer au sein de cet environnement incroyable. Je suis fier de rouler avec mon maillot de champion de France pour l'équipe numéro un mondiale".

Rémi Cavagna compte huit victoires à son palmarès, dont une étape du Tour d'Espagne en 2019 et le titre de champion de France sur route conquis cette année. Le "TGV de Clermont-Ferrand" a également été champion de France et vice-champion d'Europe du contre-la-montre en 2020. Il a égamement enlevé deux chronos cette année, au Tour de Romandie et le weekend dernier au Tour de Pologne.