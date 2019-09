Le Français Rémi Cavagna a prolongé de deux ans son contrat avec l'équipe Deceuninck-Quick Step, a indiqué cette dernière vendredi.

Cavagna, 24 ans, avait rejoint l'équipe Quick Step en 2017. L'Auvergnat compte trois victoires à son palmarès: A travers la Flandre en 2018 et, cette année, la 3e étape du Tour de Californie en mai et la 19e étape du Tour d'Espagne, qu'il a enlevée la semaine dernière à Tolède.

"Un des mes principaux objectifs est de remporter le titre de champion de France. Ce n'est pas la plus grande course, mais c'est important pour un Français", déclare Rémi Cavagna. "Le contre-la-montre est ma spécialité et j'aimerais le remporter. C'est mon premier objectif. Mais bien sûr, je veux aussi gagner d'autres courses du WorldTour comme je l'ai fait cette saison à la Vuelta et en Californie".