La formation cycliste Bingoal Wallonie-Bruxelles (ProTeam) a annoncé jeudi les arrivées de Rémy Mertz (Lotto Soudal) et Timothy Dupont (Circus - Wanty Gobert) pour la saison 2021.

Mertz, 25 ans, évoluait depuis quatre saisons au sein de la formation World Tour Lotto Soudal après avoir fait ses classes dans le noyau espoir de Bingoal-WB. Le coureur d'Arlon, qui attend son premier succès chez les professionnels, s'est classé 11e de la Course aux raisins cette saison et dispute actuellement le Tour d'Espagne.

"Rémy Mertz a gagné en expérience et en puissance, ces 4 dernières années. C'est un coureur à haut potentiel, très motivé pour jouer la gagne en 2021", a expliqué Christophe Brandt, manager de l'équipe belge.

Timothy Dupont, 32 ans et depuis 2018 chez Circus-Wanty-Gobert après des passages chez Vérandas Willems (2016-2017) et Roubaix-Lille-Métropole (2014-2015), compte lui six succès à son palmarès. Le sprinteur a notamment remporté la Nokere Koerse (2016), la Coupe Sels (2018) ainsi qu'une étape du Tour de Wallonie (2019).

"Timothy Dupont jouit d'une longue expérience qui sera essentielle pour notre équipe en 2021, tant dans les épreuves d'un jour que dans les courses à étapes", a ajouté Brandt. "Il a la faculté d'être vite en forme et de conserver longtemps son niveau. Il formera un bon duo avec Boris Vallée, qu'il connaît bien. Timothy aura un rôle de guide pour les plus jeunes coureurs de l'équipe."

L'équipe belge n'a pas remporté la moindre course cette saison. Ces deux arrivées pourraient lui permettre de jouer davantage les premiers rôles en 2021. Y