Au bout du canal qui relie Louvain à Malines, les anciens bâtiments industriels qui font face au siège historique de la brasserie Stella ont été réaménagés en immeuble de standing. Au sixième étage d’une construction plus moderne qui jouxte cet agréable quartier ceinturé par le ring de la cité universitaire, les parents de Jasper Stuyven jouissent d’une vue imprenable sur le centre-ville où bat le cœur des épreuves en ligne de ces Championnats du monde.

"Nous sommes installés ici depuis un an maintenant, nous détaille Mathieu, le papa du coureur du dernier vainqueur de Milan-Sanremo, souvent présenté comme le plan B de la sélection belge pour la course de ce dimanche. Avant cela, nous habitions dans une maison à 300 mètres à peine de la ligne d’arrivée de ce Mondial et où Jasper a passé toute son enfance et son adolescence. C’est désormais notre fille qui y réside avec son compagnon et leurs deux enfants. Si Jasper devient champion du monde dimanche, il sait où il pourra aller prendre une douche rapide à sa descente du podium dimanche (éclats de rire)…"