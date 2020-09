A 44 ans, l'ex-star du cyclo-cross va remonter sur un vélo en compétition ! Pour une petite journée, il sera de la partie aux championnats du monde de e-mountainbike à Leogang en Autriche le 8 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le Cannibale de Baal chez nos confrères de la NOS dans l’émission De Avondetappe ce mercredi soir.

"Je sens que mes jambes de coureurs reviennent un peu plus chaque jour. Rouler trois heures à un bon tempo devient de plus en plus facile. Je deviens plus fanatique. Et mieux je me sens, plus fanatique je suis" explique-t-il avec un esprit de compétition qu'on lui connait.

Grâce au confinement, il a eu beaucoup de temps libre qu'il a consacré à sa passion: rouler en vélo. "J’ai demandé une licence à la fédération belge. Ils m’ont demandé de participer au championnat du monde de e-mountainbike. Du mountainbike avec un moteur donc. Je vais étudier cette discipline parce que je veux aussi former les plus âgés" ajoute-t-il.



Le double champion du monde avait terminé sa carrière en 2016.