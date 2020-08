On y est ! Ce samedi, Philippe Gilbert tentera à nouveau de remporter Milan-Sanremo, dans un contexte particulier. Car depuis sa victoire l’an passé à Paris-Roubaix, la classique italienne est désormais le seul monument qui manque à son incroyable palmarès ! Le Liégeois a souvent flirté avec la victoire à Sanremo. Une course qu’il a toujours aimée, et qu’il a rarement ratée. Depuis qu’il est pro, Philippe Gilbert n’a été absent que deux fois à Milan-Sanremo : en 2003, lors de sa première année chez les pros, et en 2016, quand une infection des voies respiratoires l’avait privé de la Primavera. Avant le grand rendez-vous de samedi, retour sur les quinze précédentes participations de Philippe Gilbert.