Richie Porte a renoué avec le succès dans le Tour Down Under. Déjà 2e de l’épreuve en 2015 et 2016, l’Australien de Trek Segafredo s’était imposé il y a trois ans avant d’être de nouveau devancé ces deux dernières années par le seul Daryl Impey. Victorieux de la 3e étape, à Paracombe, jeudi, Richie Porte, qui avait dû céder le maillot de leader samedi à Impey après la 5e étape gagnée par Giacomo Nizzolo, a profité du dernier rendez-vous pour renverser la situation.

(...)