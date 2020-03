La formation sud-africaine compte déjà six succès depuis le début de la saison. C'est presque autant que sur toute l'année 2019...



Et de six ! En s'imposant lundi au terme de la seconde étape de Paris-Nice, Giacomo Nizzolo a fait glisser une nouvelle boule, la sixième, sur le compteur à succès de la formation NTT qu'il avait défloré fin janvier lors du Tour Down Under (victoire sur la cinquième étape). Un début de saison en boulet de canon pour la formation sud-africaine qui tranche avec une année 2019 absolument catastrophique.



(...)