La Belgique a terminé neuvième, sur onze participants, du contre-la-montre en relais mixte, première épreuve des championnats du monde de cyclisme, dimanche dans le Yorkshire.

"Nous n'avions pas fixé de résultats. Tout le monde a fait de son mieux. On ne peut pas en dire grand-chose", a commenté le sélectionneur belge Rik Verbrugghe.

La Belgique était quelque peu handicapée car Frederik Frison a fait de la fièvre vendredi et samedi et n'était pas complètement rétabli dimanche. "Bien sûr, il aurait mieux valu le remplacer bien que Frederik se sente bien aujourd'hui. Mais si on ne s'entraîne pas pendant deux jours et qu'on ne fait pas la préparation, alors on le ressent", a reconnu le sélectionneur. "Quoi qu'il en soit, Jonas Rickaert était un réserviste, mais on ne peut pas vraiment appeler ça une "réserve". Il a couru samedi la Primus Classic. C'est difficile de faire venir ce garçon en avion pour une course le dimanche. J'aurais peut-être dû amener quatre coureurs au lieu de trois, mais c'était déjà difficile d'en avoir trois. Les équipes ont aussi leurs intérêts et elles préfèrent que leurs hommes disputent des courses. Ce serait bien si les équipes faisaient preuve de plus d'engagement. Ça pourrait déjà aider."

La date n'est pas idéale pour Verbrugghe non plus. "C'est quelque chose de nouveau. Nous devons lui donner sa chance. Mais il vaudrait mieux que ce contre-la-montre par équipes mixtes soit disputé après les épreuves individuelles, donc le jeudi par exemple. On aurait plus de grands noms au départ".